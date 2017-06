AMC-hoogleraar: beter vijf dan twee echo’s tijdens zwangerschap

Om afwijkingen bij het ongeboren kind tijdig op te sporen en sterfte rondom de zwangerschap te voorkomen, zou iedere zwangere vrouw standaard vijf in plaats van de huidige twee echo’s moeten krijgen. Hiervoor pleit prof. dr. Eva Pajkrt van het AMC die vrijdag haar oratie uitspreekt ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar Verloskunde.

Sneller maatregelen nemen

'Met vijf echo’s kunnen we aangeboren afwijkingen beter opsporen én sneller maatregelen nemen wanneer een vroeggeboorte of groeiachterstand dreigt', stelt Pajkrt.

75% sterfte baby's

Vroeggeboorte en groeivertraging veroorzaken samen 75% van de sterfte van baby’s rondom de bevalling. Pajkrt pleit daarom voor een pakket van vijf echo’s - drie meer dan nu. Op dit moment krijgen gezonde zwangere vrouwen twee echo’s vergoed door de zorgverzekeraar: de zogenaamde termijnecho rond 10 weken om de duur van de zwangerschap vast te stellen en een 20-weken echo om orgaanafwijkingen op te sporen.

Missen signalen

Daarna krijgen gezonde vrouwen in Nederland geen echo meer en wordt het welzijn van het ongeboren kind alleen indirect bewaakt, tijdens de controle van de zwangere vrouw. Daardoor missen we veel te vaak signalen van dreigende vroeggeboorte en afwijkingen, betoogt Pajkrt in haar rede. Volgens de AMC-hoogleraar zijn drie extra echo’s noodzakelijk.

13-weken echo

Een 13-weken echo om grote structurele afwijking vroegtijdig op te sporen, en twee echo’s rond 28 en 34 weken zwangerschap om groeivertraging uit te sluiten. Daarnaast pleit Pajkrt voor een standaard baarmoedermondmeting bij de 20-weken echo, om zo de kans op spontane vroeggeboorte te bepalen.

Gestructureerd

Met de invoer van de vijf echo’s wordt meteen een toenemende wildgroei van ‘tussendoor- echo’s’ weggenomen. Nu komt het regelmatig voor dat een vrouw tóch een extra echo krijgt, bijvoorbeeld bij een bloeding of als de moeder ongerust is. Met het instellen van de vijf echo-momenten wordt dit gestructureerd aangepakt.

200,- euro extra

De kosten van de uitbreiding naar vijf echo’s zijn laag, aldus Pajkrt. Het gaat dan om nog geen 200 euro per zwangere vrouw. Pajkrt acht het aannemelijk dat de echo’s bijna kostenneutraal kunnen worden toegevoegd aan het standaard verzekeringspakket doordat de ‘tussendoor-echo’s’ niet meer nodig zijn.