Jonge patiënte overleden na ingreep in UMC Utrecht

Afgelopen donderdag , 8 juni, is een 38-jarige vrouw overleden in het UMC Utrecht na een ingreep. Dit heeft het UMC Utrecht bekendgemaakt.

'Voor alle betrokkenen is dit ontzettend verdrietig. We leven intens mee met de familieleden en hun dierbaren en we proberen te steunen waar we kunnen. We beschouwen het overlijden als een medische calamiteit', aldus het UMC Utrecht.

Melding IGZ

Het incident is direct gemeld bij de calamiteitencommissie die een onderzoek is gestart. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is door het UMC Utrecht geïnformeerd.

OM: 'Geen gerechtelijke sectie'

De calamiteit wordt momenteel onderzocht. Hierover zal het UMC Utrecht rapporteren aan de IGZ. Het incident is tevens gemeld bij het Openbaar Ministerie. Het OM geeft aan dat er geen reden is om tot een gerechtelijke sectie te besluiten. Uit respect voor privacy van de betrokkenen wil het UMC Utrecht niet zeggen waar de vrouw aan werd geholpen.