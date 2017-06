'Glazuur gebit wordt aangetast door zuren in frisfrank en vruchtensap'

Voor de Gezondgids van juni liet de Consumentenbond in een laboratorium 25 dranken beoordelen en deelde ze in in categorieën van niet erosief tot erg erosief. Bij tanderosie lost het glazuur van tanden en kiezen op, wat het gebit gevoelig en broos maakt. Niet het koolzuur in dranken, maar de voedingszuren zoals citroenzuur kunnen tanderosie veroorzaken.

Al zijn dranken zoet, ze bevatten vrijwel altijd voedingszuren. Van de onderzochte dranken blijken onder andere alcoholvrij bier en bruisend water met of zonder smaakje matig erosief. Koffie, gewone thee, melk en water met schijfjes citroen zijn bijvoorbeeld helemaal niet erosief.

Samenspel

Tanderosie wordt veroorzaakt door een samenspel van factoren en vergaande tanderosie is nauwelijks te behandelen. Het voedingsmiddel zelf speelt een rol, maar ook hoe er gegeten en gedronken wordt en persoonlijke factoren. Voor het onderzoek werden voornamelijk A-merken getest. Soortgelijke dranken met vergelijkbare ingrediënten scoren waarschijnlijk hetzelfde.