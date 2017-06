Uurtje sportschool verlaagt kans op overgewicht, hoge bloedruk en verhoogde bloedsuiker

Dit blijkt uit onderzoek bij meer dan 7.000 Amerikaanse proefpersonen. De gunstige effecten zijn onafhankelijk van andere sportactiviteiten, zoals hardlopen of fietsen. Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Esmée Bakker van het Radboudumc publiceren deze conclusies op 12 juni op de website van Mayo Clinic Proceedings.

Een beperkte hoeveelheid beweging is gunstig voor de gezondheid. Zo verlaagt een kwartier matig intensief bewegen per dag al de kans om vroegtijdig te overlijden aan hart- en vaatziekten. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van beweging gaat doorgaans uit van duurtraining, zoals hardlopen en fietsen. Van krachttraining was al wel bekend dat het het riscio op bijvoorbeeld diabetes type 2 kan verlagen. Maar over de effecten daarvan op het ontwikkelen van metabool syndroom was nog niets bekend.

Metabool syndroom

Onderzoekers van het Radboudumc keken nu samen met Engelse, Spaanse en Amerikaanse collega’s naar de effecten van krachttraining bij 7.418 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd die zich van 1987 tot 2006 preventief lieten onderzoek in een ziekenhuis in de Verenigde Staten. Bij de start van het onderzoek waren alle proefpersonen gezond. De onderzoekers keken naar het ontstaan van het metabool syndroom. De symptomen als overgewicht, hoge bloedruk en verhoogde bloedsuiker zijn een belangrijke veroorzaker van onder andere hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Uurtje sportschool

Gedurende het onderzoek ontwikkelde 15 procent van de groep metabool syndroom. Mensen die voldoen aan de richtlijnen voor krachttraining (twee of meer sessie per week), hadden gemiddeld 17 procent minder kans op het krijgen van metabool syndroom. Een tot zestig minuten krachttraining per week gaf zelfs al 29 procent minder kans. De invloed van ander goed gedrag, zoals niet roken en regelmatige duurtraining, telde niet mee in deze berekeningen. Intensiever sporten gaf geen extra voordeel. Ook maakt het weinig verschil of mensen de krachttraining alleen in het weekend deden, of uitsmeerden over de gehele week.

Doktersadviezen

Esmée Bakker, eerste auteur van het onderzoek: “Het effect van krachttraining is nog weinig onderzocht. En nog niet eerder op het gebied van metabool syndroom. Een kleine hoeveelheid krachttraining, bijvoorbeeld twee keer een half uurtje in het weekend, heeft het meest gunstige effect. Dit advies zou wat mij betreft standaard tot de doktersadviezen mogen behoren om metabool syndroom te voorkomen.”