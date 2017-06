Brengen drones straks in ziekenhuis medicijnen vliegensvlug naar patiënten?

Brengen in de nabije toekomst drones in het ziekenhuis de medicijnen vliegensvlug naar het bed van de patiënt? Het Studententeam TU Eindhoven en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven denken van wel.

Live-demonstratie

Donderdag heeft het studententeam Blue Jay van de Technische Universiteit Eindhoven de drone van de toekomst gepresenteerd. Dat gebeurde in de Ronald McDonald Huiskamer van Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Het studententeam wil daarmee de potentie van de ontwikkelde dronetechnologie voor gezondheidszorg demonstreren.

De nuttige drone

Het bijzondere aan de drone is dat hij zelfstandig nadenkt over de vliegroute en opdrachten uitvoert. Daarnaast is de drone voorzien van ledlampen als ogen waarmee deze emoties kan uitbeelden. Ook is de drone veilig gemaakt.

Dichterbij dan gedacht

Dennis Marinissen, PR-manager van het team is enthousiast: 'Met deze demonstratie willen we laten zien dat de implementatie van dit soort technologie in ons dagelijks leven dichterbij is dan sommige mensen denken.'

Medicatie rondbrengen

Medisch specialisten en ingenieurs van MMC zijn geïnteresseerd in zorgtoepassingen van deze drone. Zij denken onder andere aan het bezorgen van medicatie bij patiënten in het ziekenhuis.

Begeleiden patiënt bij afspraak

Marlies Bongers, gynaecoloog Máxima Medisch Centrum ziet de mogelijkheden: 'Ik ben er van overtuigd dat innovatie in het ziekenhuis een goede bijdrage kan leveren aan de toekomst van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld tijdens het begeleiden van patiënten bij aankomst in het ziekenhuis naar een afspraak.' De 21 studenten dragen nu het stokje over aan een volgend team. Zij gaan verder met het ontwikkelen van de nuttige drone.