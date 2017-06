Catharina Ziekenhuis begonnen met studie naar gebruik chemotherapie bij uitgezaaide dikkedarmkanker

Het Catharina Ziekenhuis is een omvangrijke wetenschappelijk studie gestart om een doorbraak te forceren in de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker. Patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker, ook wel buikvlieskanker genoemd, worden op dit moment wereldwijd wisselend behandeld.

In sommige landen krijgen patiënten voor of na de operatie chemotherapie, in andere landen is het gebruikelijk om voor én na de operatie chemotherapie te geven. Nederlandse artsen zijn vorig jaar juist gestopt met het geven van chemotherapie bij patiënten met buikvlieskanker, omdat wetenschappelijk bewijs over het nut van chemotherapie voor en na de operatie ontbreekt en de behandeling zwaar is.

In de zogenoemde Cairo-6-studie wordt in Nederland, onder leiding van oncologisch-chirurg dr. Ignace de Hingh van het Catharina Ziekenhuis, uitgezocht of en zoja: welke patiënten baat hebben bij chemotherapie. De komende zes jaar worden in totaal 358 Nederlandse patiënten met buikvlieskanker intensief gevolgd. De ene helft krijgt voor en na de operatie chemotherapie, de andere helft ondergaat alleen de operatie.