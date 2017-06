Van Rijn: muziek laat mensen met dementie opbloeien

Muziek geeft een gevoel van veiligheid, geborgenheid en van thuiskomen. Het brengt welbevinden en kan daarmee de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren. Met die woorden sloot staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zijn lezing af tijdens het symposium “Muziek & Dementie” op het Cityproms-festival in Leeuwarden. CityProms Leeuwarden is hét grootste, vrij toegankelijke klassieke muziek festival van Noord-Nederland.

Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie: zes jaar thuis en twee jaar in een zorginstelling. De dementie is dan vergevorderd. Onderdeel van de persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan mensen met dementie kan muziek zijn. Van Rijn: “Door muziek te gebruiken kunnen naasten en verzorgers in contact komen met mensen met dementie. Muziek is nu eenmaal een uitstekende manier om je beter te laten voelen en momenten te herinneren”.

Dementie in Nederland

In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt in 2050 tot 400.000, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe.

Miljoen mensen bijspijkeren over dementie

Van Rijn kondigde al eerder aan dat de komende jaren een miljoen Nederlanders worden bijgespijkerd over dementie. De bewindspersoon wil daarmee het besef en het begrip van de samenleving voor dementie vergroten. Iedereen kan daarnaast door middel van een korte online training dementievriendelijk worden. Intussen hebben 25000 mensen de training met succes gevolgd.