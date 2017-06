Na het weekend worden veel muggen verwacht

Het weer is er in ieder geval ideaal voor. Dit meldt het AD zondag. Dat het tot nut toe wel meeviel met het aantal muggen heeft een oorzaak. Muggenonderzoeker Arnold van Vliet in de krant: 'Komt door een droog voorjaar. Broedplaatsen drogen op. Vooral in stedelijk gebied waar veel bakjes, goten en gieters zijn, nestelen muggen graag in stilstaand water. Met dit warme weer vliegen ze wel, maar broeden ze minder goed.'

Licht niet uit

Voor wie de mug buiten de deur wil houden, moet vooral niet voor het slapen gaan zijn raam open zetten met het licht uit. Muggen zijn nachtdieren en houden niet van licht. Een brandende lamp vinden ze niets. Andere insecten daarentegen juist wel.

In Nederland komen zon 40 soorten muggen voor en de meesten daarvan zijn steekmuggen. Dat wil zeggen alleen de vrouwtjes steken. Muggen komen vooral op de geur af en de muggen waar de mens het meest last van heeft, zijn de muggen die gek zijn op zoogdieren. En het ene zoogdier vinden ze lekkerder dan het andere, vandaar dat sommige mensen veel meer worden gebeten dan anderen.

Geen stilstand water in de buurt

Om de mug bij je vandaan te houden, kun je het best een hor of een klamboe gebruiken. Vrouwtjesmuggen leggen hun eitjes het liefst in stilstaand water, dus het is handig om dakgoten, putjes, gieters, plantenbakken, schaaltjes en bakjes die we op en om onze huizen hebben zoveel mogelijk leeg en schoon te maken.