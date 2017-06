UMCU maakt kosten behandeling en diagnostiek openbaar

UMC Utrecht heeft vandaag de tarieven van behandelingen en diagnostiek, die vallen onder het maximaal eigen risico van € 885, online gezet. Een patiënt kan daardoor vooraf op de website zien wat zijn eigen bijdrage aan de behandeling zal zijn. Patiënten hebben aangegeven graag online inzage te willen om zo de hoogte van hun eigen risico te kunnen bepalen. Zorgproducten boven € 885 vallen per definitie onder dekking van de zorgverzekering.

De tarieven zijn te vinden op http://www.umcutrecht.nl/zorgkosten UMC Utrecht heeft bij het transparant maken van de tarieven samengewerkt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

"Wij zijn groot voorstander van zoveel mogelijk transparantie in de gezondheidszorg, zowel op het gebied van kwaliteit als op de tarieven van de zorg", zegt Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur. “We hebben onze cliëntenraad en patiëntenpanel actief betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Natuurlijk vinden zij transparantie ook belangrijk.” Van Velthuizen hoopt dat andere ziekenhuizen spoedig het voorbeeld zullen volgen. UMC Utrecht is het eerste academische ziekenhuis met tarieven online.

Patiënten kunnen concreet op aandoening of behandeling zoeken en vervolgens de beschikbare tariefsinformatie vinden. “Een patiënt kan op de website van het ziekenhuis dus op de H van hartfalen zoeken en krijgt vervolgens informatie over de tarieven”, zegt Van Velthuizen. De informatie is op alfabetische volgorde beschikbaar gemaakt voor de meest voorkomende aandoeningen. Zo kost bijvoorbeeld een poliklinisch bezoek bij chronisch hartfalen €211 voor verzekerden bij Zilveren Kruis.