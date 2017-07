Regelmatig klaarkomen helpt tegen prostaatkanker en houdt sperma gezond

Mannen die 21 keer keer per maand een orgasme krijgen, hebben 33 procent minder kans op prostaatkanker. Dit schrijft het AD woensdag. 21 ejaculaites per maand betekent 252 keer per jaar of 70 procent van alle dagen. De onderzoekers weten nog niet precies waarom het ejaculeren het risico op prostaatkanker verlaagt. Mogelijk dat daardoor ook kankerverwekkende toxines uit het lichaam te verwijderen, aldus de krant.

Het onderzoek werd gehouden onder 32.00 mannen en gepubliceerd in het tijdschrift European Urology De Harvard-ondezoekers wijzen er ook op dat naast ejaculeren goede voeiding en beweging ook heel belangrijk zijn.