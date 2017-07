Slechtere nachtrust door uur voor slapen gaan tablet, smartphone of computer te gebruiken

Veel volwassenen (58 procent) gebruiken in het laatste uur voordat ze gaan slapen een tablet, smartphone of computer. Ze doen dit meerdere keren per week of dagelijks. Het gebruik van deze apparaten kort voor het slapen gaat gepaard met minder en slechter slapen.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht.

Licht regelt in belangrijke mate onze biologische klok. De meeste recent ontwikkelde lichtbronnen, waaronder tablets, mobiele telefoons, led-tv’s en ledlampen, zenden meer blauw licht uit dan traditionele kunstlichtbronnen. Het slechtere slapen wordt mogelijk veroorzaakt door het blauwe licht van deze schermen, maar een causaal verband kan met dit soort onderzoek niet worden onderzocht. De onderzoekers wijzen erop dat het ook mogelijk is dat mensen tijdens het gebruik van deze schermen meer alert zijn op dat moment en daardoor minder snel in slaap vallen of dat omdat men niet in slaap kan vallen de tablet of telefoon gaat gebruiken. Ook is het nog niet bekend of het blauwe licht de oorzaak is van andere gezondheidseffecten op langere termijn.

In dit onderzoek is ook gekeken naar het televisiegebruik. Een grote meerderheid van de respondenten kijkt iedere avond of een paar avonden per week tv in het uur voor het slapengaan. Televisiekijken voor het slapengaan leek in deze studie niet samen te hangen met een verandering in slaap.

Voor het onderzoek is voor het eerst een relatief groot aantal volwassenen geraadpleegd over dit onderwerp (bijna 16.000). Omdat uit dit onderzoek blijkt dat veel mensen kort voor het slapengaan schermen gebruiken, wordt verder onderzoek naar de relatie met slaap en mogelijke gezondheidseffecten op de lange termijn aanbevolen.