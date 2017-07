'WHO waarschuwt voor ongeneeslijke vorm van gonorroe'

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een variant van gonorroe, beter bekend als de 'druiper', die onbehandelbaar is.

Ten minste drie mensen wereldwijd lijden aan versies van deze soa die resistent zijn tegen de huidige beschikbare antibiotica. Tot dusver kan gonorroe in ons land nog goed behandeld worden met antibiotica , maar experts vrezen dat er een tijd komt dat de ziekte onbehandelbaar wordt. Dit melden verschillende media vrijdag.

Gonorroe overgedragen door onbeschermde seks

Gonorroe wordt veroorzaakt door een bacterie, die zich verspreidt via onbeschermde anale, orale of vaginale seks. Orale seks en een verminderd gebruik van condooms zorgen ervoor de de soa zich makkelijk verspreidt. Mannen die besmet zijn geraakt met deze bacterie, merken dit vaak doordat ze last hebben van symptomen zoals flinke pijn bij het plassen, geelgroene afscheiding of bloedingen uit de penis. een amandelontsteking (na orale seks) of een pijnlijke stoelgang (na anale seks). Bij vrouwen zijn de klachten soms wat minder duidelijk, maar symptomen als vaginale afscheiding, pijn of bloedverlies tijdens het vrijen of een veranderde menstruatiecyclus kunnen duiden op een gonorroe-besmetting. De besmetting kan leiden tot onvruchtbaarheid.

Te weinig nieuwe antibiotica

Volgens chemisch bioloog Nathaniel Martin van de Universiteit Utrecht staat de resistente gonorroe voor een groter probleem. Tegen RTL Nieuws zegt hij: 'In de afgelopen 50 jaar zijn er te weinig nieuwe antibiotica ontwikkeld en veel bacteriën zijn inmiddels resistent. Dat is een groot probleem. Een bacteriële infectie is binnen tien dagen vaak behandeld met antibiotica. Hier valt voor farmaceutische bedrijven niet veel geld mee te verdienen, daarom stoppen ze geen geld in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.'