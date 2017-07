'Langer leven door drie kopjes koffie per dag'

Het drinken van één kopje koffie zou al gezondheidswinst opleveren. Echter, bij drie koppen koffie per dag is de winst optimaal. Volgens het onderzoek zou er geen verschil zijn tussen cafeïne vrije koffie en gewone koffie. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag. Het gaat om Europese en Amerikaanse onderzoeken. Ze zijn gepubliceerd in het vakblad Annals of Internal Medicine.

Minder kans op kanker en hart- en vaatziekten

Door het drinken van drie kopjes koffie per dag zou je minder kans om bepaalde soorten kanker en hart- en vaatziekten te krijgen. Aan de deelnemers van het onderzoek werd gevraagd hun koffieconsumptie door te geven. Daarna werden de deelnemers in Europa 16 jaar lang gevolgd en in de VS 20 jaar. Aan het onderzoek deden ruim een half miljoen volwassenen uit tien Europese landen (ook Nederland) mee en 185.000 Amerikanen van uiteenlopende etniciteit. De onderzoekers telden hoeveel deelnemers overleden en aan welke aandoening en koppelden de gegevens aan de hoeveelheid koffie die ze hadden gedronken.

Marianne Geleijnse, hoogleraar voeding en hart-en vaatziekten aan de Wageningen Universiteit benadrukt in de krant dat de onderzoekers alleen een verband hebben gevonden tussen koffie en lagere sterfte. Geleijnse: 'Het advies 'Drink meer koffie want dat is goed voor uw gezondheid' is echt te voorbarig.'

Waar het beschermende effect van koffie precies vandaan komt, is nog onduidelijk. Koffie is een bron van polyfenolen, stoffen die op tal van manieren de gezondheid kunnen bevorderen.