Ook jongeren onder de 18 kunnen nu meedoen met teken-onderzoek

Kwart jonger dan 18 jaar

Jaarlijks krijgen 25.000 mensen de ziekte van Lyme, ongeveer een kwart daarvan is jonger dan 18 jaar. Sommigen houden langdurige klachten, ook na behandeling. Elk jaar zijn er 1.000 tot 2.500 mensen die na behandeling tegen de ziekte van Lyme toch klachten houden. Onduidelijk is hoeveel daarvan jonger dan 18 jaar zijn.

Om hier meer inzicht in te krijgen, kunnen nu ook kinderen en pubers meedoen aan het onderzoek naar langdurige klachten na de ziekte van Lyme via Tekenradar.nl. Voor volwassenen loopt dit onderzoek al sinds 2015. Inmiddels doen al ruim 600 mensen mee aan het onderzoek.

Opzet onderzoek

Volwassenen en jongeren die een antibioticabehandeling beginnen tegen de ziekte van Lyme, kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek via www.tekenradar.nl of via hun huisarts. Tijdens het onderzoek wordt de gezondheid van deelnemers een jaar lang gevolgd door het invullen van vragenlijsten en het afnemen van bloed.

Met deze studie willen onderzoekers van het RIVM, Radboudumc, AMC en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn vaststellen hoe vaak jongeren onder de 18 jaar langdurige klachten houden na behandeling en wat daarvan de oorzaken zijn. Ook willen de onderzoekers weten of bij jongeren andere oorzaken voor langdurige klachten een rol spelen dan bij volwassenen. Deze kennis kan gebruikt worden om de behandeling van de ziekte van Lyme te verbeteren. Het onderzoek loopt tot en met 2019.

Controleer op tekenbeten

De komende tijd wordt de piek van het tekenseizoen verwacht: tekenradar.nl ontvangt in juli gemiddeld een derde van alle tekenbeetmeldingen in een jaar. Het is belangrijk om te controleren op tekenbeten nadat je in het ‘groen’ bent geweest. Bijvoorbeeld na bezoek aan het bos, duinen, park, de speeltuin of na verblijf in de tuin.

Verwijder teek

Verwijder een teek zo snel mogelijk als hij gebeten heeft. Hoe korter de teek in de huid zit, hoe kleiner de kans dat de teek ziekteverwekkers overdraagt. Neem contact op met de huisarts wanneer u symptomen krijgt die wijzen op de ziekte van Lyme.