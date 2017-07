Halvering opnames door E-health-toepassing chronische darmziekten

Het aantal ziekenhuisopnames voor patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening zoals de ziekte van Crohn kan worden gehalveerd door de e-health-toepassing MijnIBDcoach. Dit is gebleken uit onderzoek bij bijna duizend patiënten in verschillende Nederlandse ziekenhuizen, onder leiding van het Maastricht UMC+.

Minder polibezoeken

Verder zorgt de e-health toepassing voor een vermindering van het aantal polibezoeken en een betere therapietrouw. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. 'Dit bewijst de meerwaarde en potentie van e-health toepassingen voor het efficiënter inrichten van de zorg', aldus maag,- darm-, leverarts Marieke Pierik.

Ruim 80.000 patiënten

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn de twee voornaamste vormen van chronische ontstekingsziekten van de darm en worden meestal afgekort tot IBD (inflammatory bowel disease). Ruim 80.000 mensen in Nederland hebben met een dergelijke ziekte te kampen en de aantallen in de bevolking zijn stijgende.

Tussen 15 en 40 jaar

IBD begint vaak al op relatief jonge leeftijd (tussen 15-40 jaar) en heeft in veel gevallen een grote, negatieve impact op de kwaliteit van leven. Voortdurende monitoring van deze patiënten is van belang om de ziekte onder controle te houden en complicaties tot een minimum te beperken. Om daar in te voorzien is de digitale tool MijnIBDcoach ontwikkeld.

'Lerend' programma

MijnIBDcoach is een e-health-toepassing dat voorziet in de begeleiding van patiënten met een chronische darmaandoening. De patiënt leert op een interactieve manier over zijn ziekte en wordt in de gelegenheid gesteld om eenvoudig te communiceren met zijn behandelaar, terwijl die behandelaar (arts of verpleegkundige) de patiënt op afstand kan volgen en indien nodig actie kan ondernemen. MijnIBDcoach is een intelligent programma, dat tevens 'leert' van de door de patiënt ingevoerde data. Naast de tool werd ook het zorgproces voor patiënten aangepast.

Halvering ziekenhuisopnamen

Bijna duizend patiënten hebben deelgenomen aan de studie, waarvan ongeveer de helft de beschikking kreeg over MijnIBDcoach. Uiteindelijk bleek deze groep minder te worden opgenomen in het ziekenhuis (50 procent afname), minder bezoeken te brengen aan de polikliniek (39 procent afname) en beter de medicatie te nemen dan de controlegroep. De patiënten rapporteerden tevens een hoge kwaliteit van zorg.

Efficiëntere zorg

'De tool levert dus een waardevolle bijdrage aan de zorg voor patiënten met een chronische darmaandoening', zegt Pierik. 'Willen we de kosten in de toekomst beheersbaar blijven houden, dan zijn structurele veranderingen in de zorg nodig. E-health toepassingen, zoals MijnIBDcoach, zijn uitermate geschikt om het primaire zorgproces efficiënter in te richten, zonder het belang en de behoeften van de patiënt uit het oog te verliezen.'