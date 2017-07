Ziekenhuis Westfriesgasthuis krijgt aanwijzing van IGZ

Veilige toepassing

Volgens de IGZ voldoet het ziekenhuis niet aan de voorwaarden voor goede zorg op het gebied van het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg’. Het ziekenhuis heeft zes maanden de tijd om de problemen op te lossen.

Goed bestuur is een voorwaarde voor goede zorg

De IGZ heeft tijdens een inspectiebezoek vastgesteld dat er niet volgens de lijn van het Convenant wordt gewerkt. Dit had na 1 januari 2016 wel het geval moeten zijn. Het ziekenhuis is dus al langdurig in gebreke gebleven om de zorg in overeenstemming te brengen met het Convenant. Er zijn wel procedures, maar deze zijn onvoldoende in lijn met het Convenant. Het ziekenhuisbestuur had onvoldoende in beeld hoe de invoering van het Convenant er werkelijk voor stond.

Actieplan opgesteld

Het ziekenhuis heeft direct na het inspectiebezoek een actieplan opgesteld. Hiermee zijn alle tekortkomingen alleen nog niet weggenomen. In de aanwijzing staat dat het ziekenhuis dit actieplan moet aanvullen en daadwerkelijk uitvoeren zodat volledig volgens het convenant wordt gewerkt. Het ziekenhuis heeft zes maanden de tijd om de problemen op te lossen.

Daarnaast moet het ziekenhuis voor 31 juli 2017 een bestuurlijke verklaring overleggen aan de inspectie waaruit blijkt dat het preventief onderhoud van middel- en hoog-risico medische apparatuur in het gehele ziekenhuis in orde is.