Exotische muggen gesignaleerd in Nederland

Uit zeer recente informatie op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er dit jaar al drie gezondheidsbedreigende exotische muggensoorten zijn aangetroffen op vijf plekken in Nederland. Eerder was reeds bekend geworden dat de tijgermug bij de bloemenveiling in Honselersdijk was gevonden, evenals bij een bandenbedrijf in Lelystad.

Ook de vondst van de Aziatische bosmug in Lelystad is niet echt een verrassing, want die komt er al jaren op volkstuinen en in woonwijken voor. Nieuw is dat op niet nader bekend gemaakte plaatsen in de Haarlemmermeer de tijgermug is aangetroffen, evenals de gelekoortsmug (ook wel denguemug genoemd). Nieuw is ook de vondst van de gelekoortsmug in Moerdijk, mogelijk bij een bandenbedrijf.

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten: “Opmerkelijk is dat de informatie die de NVWA over muggenvangsten verstrekt in de loop der tijd steeds kariger wordt. En dat terwijl het gaat om informatie die zeer relevant is voor het publiek, alleen al omdat de NVWA simpelweg niet alle exotische muggen zelf kan opsporen. Dat bleek ook vorige zomer in Veenendaal, toen een oplettende inwoner de NVWA inschakelde en de tijgermug al op diverse plekken in een woonwijk bleek voor te komen.”

“Vroeger gaf de NVWA aan of de vindplaats een bandenbedrijf was of een andere gespecificeerde locatie, nu wordt alleen de gemeente nog vermeld. Een aantal van de vangsten is onlangs al in het nieuws geweest, waardoor we weten dat de tijgermug in Honselersdijk op de bloemenveiling is gevangen en dat de tijgermug in Lelystad bij de lokale importeur van gebruikte banden is aangetroffen.

Voor wat betreft de tijgermuggen en gelekoortsmuggen in Haarlemmermeer is het gissen: misschien zijn ze op Schiphol gevangen, maar het zou ook een Lucky bamboobedrijf kunnen zijn. De gelekoortsmug in Moerdijk zou heel goed bij de het lokale bandenbedrijf aangetroffen kunnen zijn, want daar is deze mug in 2010 ook al aangetroffen. Maar we weten het niet zeker, want de NVWA verstrekt die informatie niet. Terwijl openheid hier voorop zou moeten staan.”