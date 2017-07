Slechts de helft van de Nederlanders let op suiker bij kopen van voedingsmiddelen en dranken

Nederland behoort tot de top 10 landen als het gaat om suikerconsumptie. 77% van de shoppers gelooft dat suiker (in meer of mindere mate) verslavend is. Toch is men (nog) niet erg kritisch met suiker bezig wanneer zij daadwerkelijk in de supermarkt staan.

Waar de norm 50 gram per dag is (1 suikerklontje weegt 4,4 gram), krijgt de gemiddelde Nederlander gemiddeld 102,4 gram suiker binnen*. Er is steeds meer aandacht voor suiker op de winkelvloer. Toch geeft slechts de helft aan regelmatig of altijd op suiker te letten bij het kopen van voedingsmiddelen en dranken. Dit blijkt uit GfK onderzoek naar de houding en gedrag van de shopper ten aanzien van suiker.

Calorie-inname en overgewicht zijn de grootste zorgen als het gaat om suikerconsumptie. Hoe mensen naar suiker kijken verschilt per productcategorie. Bij frisdrank is men relatief bewust bezig met suiker en zoetstoffen. Bij ‘zoetigheid’ zoals chocolade candybars, koekjes en ijs let tweederde van de kopers nooit op suiker en accepteert gewoon dat het er in zit. Tandbederf is de grootste zorg bij de categorie snoep.

Men vermindert de suikerconsumptie door gewoonweg minder vaak producten met grote hoeveelheden suiker te kopen. Wanneer de shopper wel kiest voor een zoet product met suiker, lijkt de hoeveelheid suiker geen issue te zijn.

Om kunstmatige zoetstoffen, als alternatief voor suiker, staat de shopper niet te springen. De helft van de shoppers denkt zelfs dat kunstmatige zoetstoffen slecht voor je zijn.

Bijna een derde van de Nederlandse shoppers wil in de toekomst meer op suiker letten. 60% weet echter niet meer wat te geloven over suiker en vindt de informatie over suiker in producten vaak onduidelijk.