Huisarts kan röntgenfoto OLVG-patiënten direct bekijken

De informatieoverdracht van ziekenhuis naar huisarts is daardoor minder foutgevoelig, en de huisarts hoeft geen dubbele onderzoeken aan te vragen. Via het Huisartsenportaal dat OLVG heeft ontwikkeld, hebben huisartsen al inzage in het ziekenhuisinformatiesysteem van alle locaties van OLVG.

Voortaan hebben huisartsen via het Huisartsenportaal OLVG direct toegang tot de radiologiebeelden van hun patiënt. 'Met één druk op de knop kunnen zij - naast het reguliere radiologieverslag - de röntgenfoto, echo of MRI bekijken', zo heeft het OLVG laten weten.

'Welkome aanvulling'

Volgens Felix Kreier, kinderarts en CMIO (Chief Medical Information Officer) van OLVG, is de optie om radiologiebeelden op te vragen hier een welkome aanvulling op: ‘Huisartsen hebben de beelden binnen één muisklik binnen en kunnen deze vervolgens samen met hun patiënt bekijken en bespreken. Ze ervaren dit als prettige ondersteuning van het consult én als verbetering van de patiëntvoorlichting.’

Samenwerking huisarts en ziekenhuis

Voor OLVG was het ontwikkelen van de nieuwe ‘radiologie-tool’ een logische stap. Kreier: ‘We willen onze dienstverlening aan en samenwerking met huisartsen continue verbeteren. De overdracht van de patiënt van ziekenhuis naar huisarts - en andersom - verloopt soms nog ouderwets. Met deze nieuwe beeldfunctionaliteit binnen ons portaal is het voor huisartsen gemakkelijker om de behandeling in ons ziekenhuis zelf actief te volgen. Dit verbetert de samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorg.’

Primeur

OLVG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op deze manier radiologiebeelden ter beschikking stelt aan huisartsen. Onno Gabel, hoofd Informatisering: ‘Door bestaande ICT-oplossingen en leveranciers aan elkaar te koppelen hebben we dit kunnen realiseren. We willen meer, en dit is slechts een van de innovaties die we op de roadmap hebben staan om gegevens beter en veilig uit te wisselen met personen en systemen buiten het ziekenhuis. Het innovatieteam van het ziekenhuis onderzoekt hoe het Huisartsenportaal de komende periode verder vernieuwd en verbeterd kan worden.’