Brandwondenpatiënten voorspellen behandeling op maat voor toekomstige patiënten

Aan de hand van deze input wordt de behandeling en het resultaat daarvan beter beoordeeld en geëvalueerd. Op termijn zijn we in staat om te voorspellen welke behandeling het beste aanslaat bij welke patiënt. Een unieke ontwikkeling waarbij de patiënt meehelpt om de kwaliteit van de brandwondenzorg in Nederland verder te optimaliseren.

Tijdens het behandeltraject vragen we de patiënt en de zorgverlener op vastgestelde momenten input te leveren. De zorgverlener geeft aan welke behandelingen de patiënt ondergaat. De patiënt geeft op vaste momenten tijdens het behandeltraject informatie over hoe het zowel fysiek als mentaal met hem gaat, ook na ontslag uit het brandwondencentrum. Bijvoorbeeld in hoeverre hij moeite heeft met dagelijkse activiteiten als douchen, eten en het openen van deuren, maar ook of er eventuele emotionele problemen zijn. De resultaten worden via een zorgsysteem real-time teruggekoppeld naar de patiënt, zodat deze zijn eigen herstelproces kan monitoren en bespreken met zijn zorgverlener in het brandwondencentrum. Paul van Zuijlen – plastisch chirurg en directeur van het Brandwondencentrum Beverwijk: ‘’De kwaliteit van de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt zal verder verbeteren. De gezamenlijke input biedt nieuwe handvatten om dieper in te gaan op de meest relevante vragen voor de patiënt. We kunnen de zorg meer op maat maken. Daarnaast krijgt de patiënt inzicht in het te verwachten herstelproces en zijn voortgang daarin en kan zodoende beter participeren in het zorgproces.’’

Behandeling op maat

‘’Zodra er voldoende data beschikbaar zijn, is het mogelijk deze geanonimiseerd te vergelijken en hiermee te voorspellen welke behandeling het beste past bij de patiënt en welk resultaat daarmee voor die patiënt te verwachten valt.’’, vertelt Tsjitske Haanstra - projectcoördinator uitkomstmetingen bij de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN). ‘’Op termijn kan met dit uitkomstensysteem de effectiviteit van de verschillende behandelingen worden vergeleken. En hierdoor een behandeling op maat worden ontwikkeld voor toekomstige patiënten. Bovendien komen dankzij dit systeem meer data beschikbaar die ingezet kunnen worden voor wetenschappelijk brandwondenonderzoek. In september wordt het project gepresenteerd op het congres van de European Burns Association in Barcelona. We hopen hiermee ook brandwondencentra in het buitenland te enthousiasmeren in de toekomst dezelfde uitkomsten te gaan meten. Door het vergelijken van de Nederlandse en internationale resultaten, krijgen we nóg betere inzichten.”