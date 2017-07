Winkels in de fout met verkoop babyvoeding

Wettige verplichte waarschuwing ontbreekt

Zo verkopen de bedrijven in hun webshops alternatieven voor borstvoeding zonder daarbij de wettig verplichte waarschuwing te vermelden dat borstvoeding beter is. Deze waarschuwing geldt wereldwijd al sinds 1981 om te voorkomen dat ouders door de voedingsindustrie worden verleid tot aankoop van hun producten ten koste van borstvoeding. Borstvoeding wordt gezien als het gezondste voor baby’s.

Online

De regels worden door de voedingsindustrie online massaal overtreden. Bij 76 van de 151 (50%) door foodwatch onderzochte online aangeboden producten, ontbreken een of meerdere van de wettelijk verplichte waarschuwingen. foodwatch is verbijsterd: 'Een wet die baby’s zou moeten beschermen tegen de commercie, wordt massaal overtreden. Naast de onverschilligheid van Albert Heijn, Nutricia & Co toont het ook het falen aan van de beloofde zelfregulering van de voedingsindustrie én het falen van de handhavende overheidsinstantie NVWA.'

Borstvoeding is de allerbeste voeding voor baby’s. Daar is wetenschappelijke consensus over en dit wordt ook bevestigd door de producenten van kunstvoeding. Er zijn uiteraard veel redenen voor moeders om te stoppen met borstvoeding, maar marketing van voedingsfabrikanten is daarvoor bij uitstek een slechte reden.

WHO

Om te voorkomen dat ouders door de marketingtrucks van voedselfabrikanten worden verleid om kunstvoeding aan te schaffen en dus geen borstvoeding meer te geven, zijn er wettelijke regels gesteld over welke informatie er in ieder geval vermeld moet worden bij het aanbieden van zuigelingenvoeding. Die regels zijn gebaseerd op de marketingcode die al in 1981 is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Op de verpakking van babyvoeding en op de websites die deze producten aanbieden, moet bijvoorbeeld heel duidelijk staan dat borstvoeding het beste is voor kinderen en dat je moet overleggen met je arts of consultatiebureau voordat je kunstvoeding gaat gebruiken. Ook moet er staan welke voedingswaarden, mineralen en vitaminen het product bevat, hoe je het moet bereiden en dat er risico’s zijn verbonden aan het onjuist bewaren van de kunstvoeding.