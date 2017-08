Bibberen voor de wetenschap op Lowlands Science

Hoe presteer je onder invloed van plankenkoorts? En waarom worden we vaker ziek in de winter? Onderzoekers van het Radboudumc zoeken het op 18, 19 en 20 augustus uit tijdens Lowlands. Lowlandsbezoekers kunnen zelf optreden voor een live publiek, of lekker bibberen voor de wetenschap in een badje van 16 graden.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen bijdragen aan een beter begrip van angststoornissen en infectieziektes.

Voor het derde achtereenvolgende jaar doen wetenschappers onderzoek op het Lowlands festival. Uit meer dan 80 ingezonden voorstellen zijn zes onderzoeksteams geselecteerd die Lowlands als laboratorium gaan gebruiken, waarvan twee van het Radboudumc.

Plankenkoorts

Stress maakt ons alert en zorgt dat we snel reageren in gevaarlijke situaties. Maar teveel stress kan ook leiden tot angststoornissen en depressie. Waarom presteert de ene persoon beter onder druk en gaat iemand anders eronder gebukt? Onderzoekers van het Radboudumc gaan het effect van stress onderzoeken op het functioneren van Lowlandsbezoekers die een drie-minuten durend optreden geven voor een live publiek. De onvermijdelijke plankenkoorts is ideaal voor onderzoek naar levensechte stress.

Wintergriep

De jaarlijkse griepgolf ligt altijd in de winter. Maar waarom eigenlijk? Zijn er dan meer griepvirussen? Of is onze weerstand lager vanwege de kou? Eigenlijk weten we het niet. Op Lowlands gaat het Radboudumc onderzoeken welke invloed de kou heeft. Dappere deelnemers aan het onderzoek gaan hiervoor in een koud bad van 16 graden zitten. Voor en na staan ze een beetje bloed af, waar de onderzoekers in het laboratorium griepvirussen op loslaten. Ze gaan kijken of er een verschil is in ontstekingsreacties tussen het ‘warme’ en het ‘koude’ bloed.