ACM waarschuwt voor bedrijf achter 123soatest.nl

De ACM heeft meldingen van consumenten bij ConsuWijzer, aangiften van de politie ontvangen en onderzoek gedaan. De ACM heeft sterke aanwijzingen dat 123concepts de bestelde en betaalde testen niet levert en de regels van het consumentenrecht overtreedt.

ACM waarschuwt consumenten voor deze webwinkel om te voorkomen dat er nieuwe consumenten worden gedupeerd. ACM zet ook verdere stappen om deze praktijk te stoppen.

Slecht voor portemonnee en gezondheid

Bernadette van Buchem, directeur consumenten bij de ACM: ‘Omdat de webwinkel niet levert, heeft de koper niet alleen een financiële strop, maar het kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid omdat hij of zij niet snel kan testen op een soa.’

Uit de meldingen blijkt dat consumenten een test hebben besteld en volledig betaald, maar niets geleverd krijgen. Het gaat bij 123soatest.nl vaak om aankopen van rond de honderd euro. Ook betaalt het bedrijf consumenten niet binnen de wettelijke termijn van 14 dagen het geld terug als consumenten van de koop afzien. De webwinkel is telefonisch en per e-mail niet bereikbaar. Juist omdat het een gevoelig onderwerp is, zijn benadeelden niet altijd bereid om een melding te doen. Het zou zonde zijn als ACM niet tegen bepaalde problemen optreedt, omdat niemand er ooit over klaagt. Daarom wil de ACM wil graag ook over dit soort producten meldingen ontvangen.