Ruim half miljoen voor slimmer botherstel

Jeroen van den Beucken van het Radboudumc heeft een Game Changer-subsidie van ZonMw ontvangen. Met die subsidie gaat hij samen met DSM Biomedical onderzoeken of er op een snellere en slimmere manier botherstel mogelijk is.

Medisch Bioloog Jeroen van den Beucken van de afdeling Tandheelkunde gaat in dit project stamcellen en bloedproducten van patiënten als basismateriaal gebruiken om bij hen het herstel (regeneratie) van bot te stimuleren. Van den Beucken: “Het vernieuwende aan dit project is het intra-operatieve concept. De stamcellen en bloedproducten van de patiënt worden tijdens de chirurgische ingreep geïsoleerd en meteen verwerkt tot een construct, een fabricaat dat nog tijdens dezelfde operatie wordt gebruikt. Dit concept - oogsten, verwerken en weer gebruiken van eigen lichaamsmateriaal van de patiënt - kan relatief eenvoudig uitgevoerd worden door het chirurgisch team en past binnen de huidige behandelopties.”

Eigen lichaamsweefsel

In de orthopedie, tandheelkunde en aangezichtschirurgie worden vaak technieken gebruikt om botdefecten te herstellen. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van bot(fragmenten) van de patiënt zelf, die bijvoorbeeld uit de heup worden gehaald. Maar ook bot van een botbank of synthetisch materiaal kan hiervoor worden gebruikt. Nadelen van die technieken zijn dat bij lichaamsvreemd materiaal afweerreacties kunnen ontstaan en in zeer sporadische gevallen ook infecties kunnen worden overgebracht. Het gebruik van eigen lichaamsmateriaal heeft daarom de voorkeur.

Vetweefsel

Sinds enige tijd is duidelijk dat bot ook gevormd kan worden uit bepaalde cellen in vetweefsel. Van den Beucken wil in dit project onderzoeken of die celsubstantie, al dan niet in combinatie met eigen botmateriaal, te gebruiken is voor botherstel. Van den Beucken: “Het snel oogsten van dergelijk materiaal is belangrijk, omdat het dan nog tijdens dezelfde operatie kan worden gebruikt. De ontwikkeling van een handzaam apparaat waarmee we dat snel kunnen doen, is onderdeel van dit project.”

Het project, ioCOMPONENTS genoemd, wordt uitgevoerd binnen de vakgroep Biomaterialen van het Radboudumc in samenwerking met DSM Biomedical.