Effect bestraling en chemo versterkt door verhitten tumoren

Half miljoen

De TU Eindhoven en het Erasmus MC Kanker Instituut krijgen samen 500.000,- euro voor hun studie, getiteld 'Personalised MR-guided Hyperthermia Control for Adaptive Cancer Therapy: Control-2-ACT'.

Bijwerkingen

Gevorderde kanker wordt veelal bestraald, eventueel in combinatie met chemotherapie. Deze aanpak veroorzaakt op de korte en de lange termijn bijwerkingen die het uiterste vragen van de patiënt, aldus ir. Maarten Paulides en collega-onderzoeker prof. Maurice Heemels. Het doel van hun onderzoek is de effectiviteit van deze behandelingen vergroten zonder de patiënt extra te belasten.

Versterkt effect

Paulides: 'De oplossing die we voorstellen heet hyperthermie. Dit is een lokale behandeling waarbij de temperatuur van de tumor verhoogd wordt tot ongeveer 43°C, voor een uur. Klinische studies, waarbij bestraling en chemotherapie worden gecombineerd met hyperthermie, laten zien dat het effect van bestraling en chemotherapie wordt versterkt. Hierdoor vergroot de kans op genezing of wordt de levensverwachting verlengd. Erg belangrijk is dat deze warmtebehandeling doorgaans geen bijwerkingen veroorzaakt.'

Temperatuurmeting

Maar, zegt hij, om de hyperthermie succesvol te laten verlopen, moet de tumor heel nauwkeurig worden verwarmd. Sinds een aantal jaren is het mogelijk om met een MRI-scanner de temperatuur in het lichaam te meten. Deze verbeterde temperatuurmeting willen Paulides en collega dr. Martine Franckena inzetten om de verwarming van de tumor beter te regelen, samen met hun Eindhovense collega's.