'Antoni van Leeuwenhoek ontvangt miljoenen euro's schadevergoeding van de Japanse farmareus Fujirebio'

De schikking houdt verband met nadat Fujirebio 25 jaar lang fraudeerde met royalty’s voor Nederlandse borstkankertests.

Het instituut liep vanaf 1984 voorop in borstkankertests. Het Japanse Fujirebio verkoopt de tests wereldwijd, maar wist via een truc de vergoeding die het moest afstaan aan het ziekenhuis te ontlopen, zo meldt de Telegraaf vanochtend.

Het Antoni van Leeuwenhoek bevestigt de schikking met de Japanse firma, die onlangs in het diepste geheim werd overeengekomen. Volgens ingewijden tegenover de krant zou het gaan om een vergoeding van ruim tien miljoen euro. Het AVL wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Ook Fujirebio zelf gaat niet in over de hoogte van het schikkingsbedrag.