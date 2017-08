IGZ heft verscherpt toezicht verpleeghuis Pniël op

Tekortkomingen

Pniël is een verpleeghuis in Rotterdam van Lelie zorggroep. De inspectie heeft gezien dat er geen structurele tekortkomingen meer zijn. De instelling heeft ook goed gestuurd op verbetering.

Vorig jaar stelde de IGZ het verpleeghuis voor acht maanden onder verscherpt toezicht. Daarna is dat met twee maanden verlengd. In die periode heeft het verpleeghuis gewerkt aan verbeteringen van de zorg. Pniël voldoet nu helemaal of grotendeels aan de normen voor goede zorg.

Verbeteringen

Medewerkers krijgen nu voldoende ondersteuning om de kwaliteit van zorg waar nodig nog verder te verbeteren. Cliënten en cliëntvertegenwoordigers worden waar mogelijk betrokken bij de kwaliteitsverbetering. Zij zijn tevreden over de geboden kwaliteit van zorg. Lelie Zorggroep monitort de verbeteringen bij Pniël en stelt die waar nodig bij. De verbeteringen geven de inspectie voldoende vertrouwen in de aanpak en sturing van Lelie zorggroep.

Vervolg

De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder de kwaliteit van zorg bij Pniël blijft volgen en verbeteren. In februari 2018 spreekt de IGZ met de raad van bestuur over het kwaliteitsplan.