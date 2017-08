Afdeling neonatologie MCL weer MRSA-vrij

De MRSA-besmetting op de couveuse-unit van de kinderafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden is weer MRSA-vrij. De afdeling is gedesinfecteerd en wordt nu opnieuw ingericht. Met ingang van maandag 14 augustus 2017 wordt de afdeling weer gefaseerd in gebruik genomen.

MRSA-besmetting geconstateerd

Op de afdeling neonatologie ('couveuseafdeling') van het Medisch Centrum Leeuwarden is op 28 juli 2017 door een toevalsbevinding vastgesteld dat een opgenomen patiëntje drager is van de MRSA-bacterie. Uit onderzoek is gebleken dat ook vijf andere patiënten op de afdeling neonatologie drager zijn van de MRSA-bacterie.

Baby's alleen drager bacterie

De betrokken kinderen zijn er niet ziek van en de kans is heel klein dat ze er ziek van worden. Ze zijn drager van de bacterie, maar er is geen infectie. De ouders van deze kinderen zijn door de kinderarts geïnformeerd.

Isolatie

Verspreiding van MRSA in een ziekenhuis is ongewenst. Het grootste risico is dat bestaande antibiotica door verspreiding van MRSA hun bruikbaarheid in het ziekenhuis verliezen. Patiënten met een sterk verzwakt afweersysteem, bijvoorbeeld patiënten die chemotherapie krijgen, hebben een klein risico op besmetting.