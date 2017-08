IGZ verbiedt zorginstelling opname nieuwe patiënten

De Inspectie voor de Gezondheid (IGZ) heeft een opnamestop ingesteld voor Social Care, een zorginstelling in Nieuwleusen. Dit heeft IGZ vrijdag bekendgemaakt.

Ambulante woonbegeleiding

De organisatie levert zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Het gaat om ambulante woonbegeleiding, 24- uurs zorg, dagbesteding en individuele zorg. De IGZ legde in mei 2017 al een aanwijzing op bij Social Care.

Tekortkomingen

De inspectie zag een aantal tekortkomingen in de zorg, waaronder geen 24-uurszorg die past bij de behoefte van de cliënten, geen begeleiding passend bij het profiel van de cliënt. Ernstig vervuilde woningen waar cliënten verbleven, incomplete cliëntdossiers, geen goede registratie en analyse van incidenten, onvoldoende geschoold personeel voor de doelgroep en geen duidelijk beleid over vrijheidsbeperkende maatregelen.

Tweede aanwijzing

In juli 2017 ging de inspectie onaangekondigd op bezoek bij Social Care. Hierbij bleek dat de instelling nog niet genoeg werk had gemaakt van de gevraagde verbeteringen. Hierdoor zijn er teveel risico’s in de zorgverlening.

Opnamestop

Social care heeft na de eerste aanwijzing nieuwe cliënten aangenomen, waardoor de werklast van de medewerkers toeneemt. De IGZ vindt dat Social Care nu voorrang moet geven aan het verbeteren van de zorg aan de aanwezige cliënten. Daarom mag Social Care voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen.