5D belevingscabine verlegt grenzen van de cliënt

De landelijke zorginstelling Philadelphia die mensen met een verstandelijke beperking begeleiden heeft in de afgelopen maanden in samenwerking met Sensiks ruim 75 cliënten laten kennismaken met de 5d-belevingscabine. Dit is een multi- zintuigelijke belevingscabine waar je de wereld in 5D beleeft.

VR-bril, wind, geluid, reuk, warmte

Terug naar de straat waar je geboren bent, een tocht tussen olifanten maken of een concert van je favoriete band bijwonen. Belevenissen die voor mensen met een beperking vaak onmogelijk zijn. Dankzij de belevingscabine kunnen zij toch grenzen verleggen en hun wereld vergroten. Dat draagt bij aan een gezond brein en brengt kwaliteit van leven.

Al je zintuigen

In de cabine, beleef je de wereld in 5D. Daarmee zijn al je zintuigen bij de beleving betrokken. Je ziet en hoort niet alleen het strand; je ruikt ook de zee, je voelt de wind door je haren en de warmte van de zon op je gezicht. Dat maakt dat je brein geactiveerd wordt en een realiteit ontwikkelt.

Cliënten ervaren de belevingscabine

Voor veel mensen met een beperking is het lastig om naar buiten te gaan en erop uit te trekken. Philadelphia heeft in de afgelopen maanden in samenwerking met Sensiks ruim 75 cliënten laten kennismaken met de belevingscabine. Zo krijgen cliënten de mogelijkheid om naar andere locaties te reizen, nieuwe ervaringen op te doen en hun brein actief te prikkelen.

Positieve reacties

Uit de ruim 170 ervaringsmomenten blijkt dat veel cliënten tot rust komen dankzij de ervaringen. Ook komen er bijzondere emoties los bij mensen en biedt het een belangrijke vorm van ontspanning. Een zwaar autistische cliënt die heel onrustig was bleek zich volledig te kunnen ontspannen in de cabine. Na afloop van de belevenis geven cliënten dan ook veel positieve reacties: 'Ik was op vakantie, dit wil ik nog eens', 'Echt even in andere wereld', 'Ik voel me gelukkig!'.

Van passief observeren naar actief beleven

Naast dat het cliënten een fijne ervaring biedt is multi-zintuigelijke beleving ook heel belangrijk voor het activeren van het brein. Als je steeds dezelfde dingen meemaakt dan worden je hersenen niet meer uitgedaagd. Volgens Victor Kallen, klinisch psychofysioloog bij TNO 'lijkt gevoel positief te worden beïnvloed wanneer de multi-sensorische prikkels in harmonie zijn'. Juist die combinatie van verschillende zintuigen die geprikkeld worden maakt dus dat het brein goed geactiveerd wordt. Zo vindt er in plaats van een passieve observatie (zoals bij televisie kijken) een actieve beleving plaats, dat ook nog eens een prettig gevoel oproept.

Nader onderzoek en toekomstige mogelijkheden

Philadelphia en Sensiks zijn in gesprek met TNO om als vervolg op de huidige bevindingen een wetenschappelijk onderzoek te starten naar verdere toepassingsmogelijkheden. De mogelijkheden tot het maken van nieuwe belevingen zijn eindeloos. Bestaande audiovisuele producties (Video, Virtual Reality, Muziek en Games) kunnen vrij eenvoudig verrijkt worden met geur, temperatuur en wind stimuli. Belevingen kunnen indien gewenst ook door de verzorger op de persoonlijke behoefte van de cliënt worden afgestemd.

Sensiks & Philadelphia

De Nederlandse start-up Sensiks is ontwikkelaar van de ‘Sensory Reality Pod’ en het bijbehorende belevingsplatform. Dit als resultaat van bijna 6 jaar ontwikkelen met een team van wetenschappers, creatieven, programmeurs, ontwerpers en een bevlogen ondernemer. Sensiks introduceerde zijn innovatie en het begrip Sensory Reality in maart van dit jaar tijdens de internationale VR en Tech show SXSW in Austin, Texas. Sensiks werkt samen met enkele innovatieve partners aan onderzoek naar de medische en therapeutische toepassingen bij behandeling van dementie, stress, PTSD en breinactivatie.