IGZ tikt Stichting La Touche in Kampen opnieuw op de vingers

De stichting La Touche in Kampen heeft van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een Last onder Dwangsom opgelegd gekregen. Dit heeft IGZ woensdag bekendgemaakt.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Stichting La Touche is een kleine instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Stichting La Touche voldoet niet aan de eisen om de veiligheid van zorg te verbeteren. De instelling moet binnen twee weken de vastgestelde tekortkomingen herstellen.

Dossier

Stichting La Touche kreeg al eerder een aanwijzing. In deze aanwijzing stond dat de organisatie op het gebied van cliëntdossier, medicatieveiligheid, deskundigheid en inzet van personeel en vrijheidsbeperking de zaken op orde moest hebben. Daar kreeg de stichting vier maanden de tijd voor. Op 12 juli 2017 heeft de IGZ tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek geconstateerd dat de Stichting La Touche niet of niet volledig aan deze aanwijzing heeft voldaan.

Twee weken

Stichting La Touche krijgt 2 weken om aan de last te voldoen. Als zij niet binnen deze termijn aan de last voldoet, moet Stichting La Touche - per week dat niet wordt voldaan - een dwangsom betalen van € 1.000. Dit met een maximum van € 10.000.