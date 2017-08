Bestrijding gestart tijgermug in Aalten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start deze week met de bestrijding van exemplaren van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) die in een woonwijk in Aalten in de Achterhoek in Gelderland zijn aangetroffen. Dit heeft de gemeente Aalten bekendgemaakt.

Brief

Bewoners van deze wijk ten oosten van het centrum van Aalten zijn per brief door de gemeente en de NVWA geïnformeerd. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de muggen zich vestigen in Nederland.

Onderzoek en bestrijding

De NVWA heeft muggenvallen in de wijk geplaatst om te onderzoeken of er nog meer Aziatische tijgermuggen in de wijk in Aalten zijn. Het is onduidelijk waar de tijgermuggen in Aalten vandaan komen. De Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië en heeft zich via internationale transporten verspreid over grote delen van de wereld. De Aziatische tijgermug komt voor in Amerika en enkele Zuid-Europese landen.

Bestrijding in straal van 500 meter

De bestrijding van de tijgermuggen vindt plaats in een gebied van 500 meter rondom de locatie waar de muggen zijn aangetroffen. Muggen leggen eitjes in stilstaand water in potjes, gieters of regentonnen. Daarom worden deze mogelijke broedplaatsen verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel.

Dit middel is ongevaarlijk voor mensen en huisdieren; ook water dat met het middel is behandeld kan gewoon gebruikt worden. Ook zwerfafval is een potentiële broedplaats. Daarom wordt gedurende het muggenseizoen extra aandacht besteed aan het opruimen van afval in de wijk. Deze muggensoort broedt niet in vijvers, sloten of vaarten.

Geen direct gezondheidsrisico

De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen ziekten verspreiden, is te verwaarlozen. Het gaat hierbij om ziekten zoals dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts. Alleen muggen die besmet zijn met ziekteverwekkers, door eerst een zieke persoon te steken, kunnen ziekten aan andere mensen overbrengen.

Kans verspreiding heel klein

Omdat deze ziekten volgens het RIVM in Nederland vrijwel niet voorkomen bij mensen, is de kans op verspreiding van deze tropische ziekten heel klein. Om deze kans helemaal uit te sluiten, willen we vestiging van deze mug in Nederland voorkomen en wordt hij bestreden. De beten van de Aziatische tijgermug, die voornamelijk overdag steekt, kunnen bovendien hinderlijk zijn.