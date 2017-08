RIVM ontrafelt 'rookgordijn' rond gaatjes in filtersigaret

'Sjoemelsigaret'

De hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxide, afgekort “TNCO”, bepaald met de door de EU voorgeschreven standaard meetmethode, zijn namelijk lager dan wat een roker daadwerkelijk binnenkrijgt. Deze sigaret is door de media dan ook omgedoopt tot ‘sjoemelsigaret’.

Gaatjes in het filterpapier

In de jaren 60 werden consumenten zich bewuster van de schadelijke effecten van roken. Fabrikanten speelden hierop in door ‘light’ sigaretten op de markt brengen als ‘gezonder alternatief’. De filters van deze ‘light’ sigaretten bevatten hele kleine ventilatiegaatjes waardoor extra lucht wordt aangezogen bij het nemen van een trekje.

Lijken gunstig

Deze ventilatiegaatjes lijken een gunstig effect te hebben op de concentratie schadelijke stoffen, omdat ze zorgen voor verdunning van de rook. Rokers ervaren deze sigaretten daardoor vaak als lichter en/of milder van smaak. Tegenwoordig hebben bijna alle sigarettenfilters ventilatiegaatjes. De hoeveelheid extra aangezogen lucht varieert van 10 tot 80 procent en is onder andere afhankelijk van het aantal, de grootte, en de plaats van de gaatjes.

Gevolgen van filterventilatie

Rokers passen bewust of onbewust hun rookgedrag aan om de hoeveelheid nicotine binnen te krijgen waaraan ze zijn gewend. Wanneer zij een sigaret roken met (meer) ventilatiegaatjes is de concentratie nicotine per trekje lager. Om alsnog de gewenste hoeveelheid nicotine binnen te krijgen gaan zij dieper inhaleren, meer en/of langere trekjes nemen of zelfs meer sigaretten op een dag roken.

Gaatjes bedekken

Ook bedekken rokers een deel van de ventilatiegaatjes, bewust of onbewust, met hun vingers en mond tijdens het roken. Hierdoor krijgen ze dus alsnog minstens zoveel schadelijke stoffen binnen als van sigaretten zonder ventilatiegaatjes.

Beeldvorming door consument wordt beïnvloed

Consumenten hebben niet altijd een volledig beeld van de risico’s van sigaretten met filterventilatie. Sommige mensen denken dat ze minder schadelijk zijn voor de gezondheid omdat deze sigaretten een mildere smaak hebben en oorspronkelijk werden verkocht als ‘light’ producten. Maar de gaatjes in sigarettenfilters zorgen er juist voor dat er meer schadelijke stoffen in de rook komen en dat rokers dieper inhaleren en mogelijk zelfs meer gaan roken.

'Light' en 'Mild' misleidend

De termen ‘light’ en ‘mild’ sigaret zijn dan ook omstreden, en mogen niet meer gebruikt worden in de EU. Sigaretten met (meer) ventilatiegaatjes mogen nog wel verkocht worden. Deze zijn vaak herkenbaar aan verpakkingen met lichtere kleuren die lijken op de vroegere ‘light’-verpakkingen.