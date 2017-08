MRSA in Scheper Ziekenhuis Emmen

Bij drie patiënten en twee medewerkers van Treant is afgelopen dagen een MRSA-bacterie gevonden. De patiënten zijn opgenomen op twee verpleegafdelingen van ziekenhuislocatie Scheper.

De afdelingen zijn nu gesloten en er worden daar geen nieuwe patiënten opgenomen gedurende het onderzoek. De patiënten met MRSA zijn nog op de verpleegafdelingen aanwezig en worden in isolatie verpleegd. Bij patiënten en medewerkers die mogelijk in contact zijn gekomen met de genoemde patiënten zijn kweken afgenomen. De patiënten die nog op de betreffende afdelingen (Oost 1 en Zuid 3) opgenomen zijn, worden in beschermende isolatie verpleegd.

Volgens het ziekenhuis zijn er inmiddels zo’n 200 mensen die in aanmerking komen voor MRSA-controlekweken. Doordat een aantal medewerkers op vakantie zijn, kunnen zij zich op dit moment nog niet testen.