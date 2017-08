Tandartspraktijken in Groningen en Drenthe gesloten door Inspectie

Volgens RTV Noord gaat het om praktijken die vallen onder J. Vissi Oost-Groningen en zijn gevestigd in Winschoten, Emmen en Hoogeveen. Bij controle door de Inspectie bleken de instrumenten niet altijd even goed werden schoongemaakt. Daarnaast droegen medewerkers kleding die ook buiten werd gedragen.

Tevens was er in een kliniek een medewerker die niet bevoegd was als tandarts. Deze had een registratie in Polen en een diploma uit Rusland. Hierdoor mocht de medewerker alleen onder begeleiding of als assistent werken.