Flinke dosis vitamine C na hartstilstand

Van de patiënten die een hartstilstand overleven, overlijdt de helft later alsnog in het ziekenhuis. In Nederland zijn dat er elke week wel 12. Onderzoekers van de Intensive Care Volwassenen van VUmc vinden dat veel te veel. Zij willen daarom zeer snel na een hartstilstand een hoge dosis vitamine C rechtstreeks in de bloedbaan toedienen. Ze denken dat de sterfte, orgaanschade en behandelduur hiermee fors zou kunnen verminderen. ZonMW ondersteunt het onderzoek met een subsidie van 358.000 euro.

Tijdens een hartstilstand gaat er geen zuurstof naar de hersenen en de overige organen. Dat veroorzaakt schade. Door een geslaagde reanimatie komt de bloedsomloop weer op gang. Dat is gunstig, maar zorgt tegelijkertijd ook voor de vorming van zogenaamde zuurstofradicalen. Die zorgen voor extra schade.

Vitamine C vermindert de productie van zuurstofradicalen en kan zo de schade tegen gaan. "Deze zogenaamde antioxidante werking beperkt de schade'" vertelt prof. dr. Heleen Oudemans, bedenker van het project. "Als vitamine C in een hoge dosis en direct via het infuus wordt gegeven kunnen de antioxidante effecten enorm zijn".

De gunstige effecten van zo'n behandeling zijn in proefdierexperimenten aangetoond, maar nog niet onderzocht bij mensen. Maar een recente VUmc studie toonde dat drie dagen na een reanimatie bijna 60% van de patiënten te lage vitamine C spiegels had. De afweer tegen schade door zuurstofradicalen is hierdoor fors verminderd. Deze patiënten hadden dan ook veel meer orgaanschade en een slechtere overleving.

"De optimale dosis vitamine C voor het verkrijgen van het beste klinische resultaat is nog niet onderzocht," vertellen onderzoeksleiders dr. Angelique Spoelstra-De Man en dr. Paul Elbers. Daarom worden in dit onderzoek twee verschillende doseringen vergeleken. "We kijken naar de schade aan het hart, naar de nierfunctie, naar spierzwakte en naar overleving. Maar natuurlijk ook hoe de patiënt na de hartstilstand functioneert". Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met 6 andere ziekenhuizen.

Vitamine C is goedkoop en in elk ziekenhuis beschikbaar. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een hoge dosis vitamine C veilig is en geen risico vormt voor de patiënt. Dat maakt vitamine C een aantrekkelijk middel om de prognose van de patiënten na reanimatie kunnen verbeteren.