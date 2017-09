Eten van volkoren graanproducten kan het risico op darmkanker verlagen

Nu is er voor het eerst sterk wetenschappelijk bewijs dat het eten van drie porties volkorenproducten per dag (wat neerkomt op 90 gram) het risico op darmkanker met 17 procent kan verlagen. Dit komt bovenop het eerdere bewijs dat het eten van vezelrijke producten het risico op darmkanker verlaagt.



Voor het rapport is al het beschikbare bewijs wereldwijd naar voeding, gewicht en lichaamsbeweging in relatie tot het risico op darmkanker geanalyseerd. De bevindingen bevestigen dat het risico op darmkanker wordt verhoogd door:



·Het eten van bewerkt vlees, zoals ham en salami



·Het eten van te veel rood vlees (meer dan 500 gram per week, bereid gewicht), zoals rund- en varkensvlees



·Het hebben van overgewicht en obesitas



Het drinken van twee of meer glazen alcohol per dag



Uit het rapport blijkt ook dat mensen die meer bewegen een kleinere kans op darmkanker hebben in vergelijking met mensen die weinig aan lichaamsbeweging doen. Alle vormen van beweging tellen mee, ook tuinieren, fietsen en wandelen.



Darmkanker is een van de kankersoorten waar we zelf veel aan kunnen doen om de kans erop te verkleinen. Volgens schattingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kan elk jaar ongeveer 45 procent van de gevallen van darmkanker in Nederland voorkomen worden door gezonde keuzes in voeding en leefstijl.



Darmkanker is in Nederland een van de meest voorkomende vormen van kanker. Het staat op nummer 2 van de meest voorkomende vormen van kanker bij mannen, en op nummer 3 bij vrouwen. Jaarlijks krijgen ruim 15.400 mensen de diagnose darmkanker.



Voor het nieuwe rapport hebben onderzoekers bevindingen uit 99 studies bij elkaar gebracht en geanalyseerd. In het onderzoek ging het om gegevens van in totaal 29 miljoen mensen waarvan een kwart miljoen mensen bij wie darmkanker werd vastgesteld.



Edward L. Giovanucci, prof. Voeding en Epidemiologie bij Harvard TH Chan School of Public Health en eerste auteur van het rapport: “Darmkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker wereldwijd. Het nieuwe rapport laat zien dat mensen veel kunnen doen om hun risico op darmkanker aanzienlijk te verlagen. De bevindingen zijn duidelijk: voeding en leefstijl spelen een grote rol bij darmkanker. De stappen die mensen kunnen nemen om hun risico op darmkanker te verlagen, zijn belangrijk voor de algehele gezondheid. Het behouden van een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging, matig zijn met rood en bewerkt vlees en het eten van meer volkorenproducten en voedingsvezels. Daarnaast is het belangrijk om matig te zijn met alcohol en niet te roken of om daarmee te stoppen.”