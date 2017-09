'Geen specialistische psychische hulp meer voor onder meer Zilveren Kruis-verzekerden'

Zilveren Kruis-verzekerden krijgen straks geen specialistische hulp meer. Behandelaars sluiten straks in diverse regio's de deuren voor met name Zilveren Kruis-verzekerden die aankloppen voor specialistische psychische hulp.

Op deze manier worden patiënten met psychische en psychiatrische problemen de dupe van de onderhandelingsstrijd tussen zorgorganisatie en verzekeraars. Dit schrijft de NOS donderdag.

Dichte deuren

Bij een rondvraag van de NOS langs grote ggz-aanbieders in het hele land naar hun samenwerking met verzekeraars blijkt dat veel deuren van behandelaars dicht gaan. Zo sluit de Zeeuwse ggz-zorgaanbieder Emergis maandag zijn deuren voor alle nieuwe patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of CZ. En binnenkort zijn in de regio's Nijmegen tientallen verzekerden van Zilveren Kruis niet meer welkom bij Pro Persona. GGZ Friesland overweegt een soortgelijke stap; daar gaat het om verzekerden van De Friesland, aldus de omroep.

De meeste behandelaars zeggen dat ze het heel erg vinden om patiënten terug te sturen naar hun verzekeraar als het budget op is. Rond deze tijd zijn er altijd onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en aanbieder over de te vergoeden zorg. Maar patiëntenorganisatie MIND is nu wel bezorgder dan andere jaren. Tegen de NOS: 'We krijgen signalen uit het hele land. De discussie over vergoedingen treft mensen; ze worden echt weggestuurd. Vooral bij complexe en dure zorg zien we dit gebeuren. Lichtere zorg loont wel, want daarover krijgt een aanbieder minder snel discussie. Maar als het ingewikkeld wordt zien we dat aanbieders voorzichtiger worden.'

Volgens Zilveren Kruis zijn ze met Emergis in gesprek en wachten ze nog op inzage in de zorgkosten voordat ze uitbetalen. Ze noemen het 'ongehoord' dat 'kwetsbare mensen ongerust worden gemaakt'. De betrokken instellingen zeggen dat ze niet anders kunnen dan nadenken over opnamestops voor bepaalde verzekerden, omdat ze het anders financieel niet redden.