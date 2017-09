Nieuw Amerikaans onderzoek linkt veelgebruikt vaccin aan miskramen

De griepprik zou veilig zijn tijdens de zwangerschap zo was uit eerdere onderzoeken gebleken. Echter er is nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar de impact van het vaccin tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Uit nieuw onderzoek komt nu een link tussen de griepprik en miskramen naar voren. Amerikaanse vrouwen die zich tussen 2010 en 2012 jaarlijks lieten vaccineren tegen de griep, hadden een hoger risico op een miskraam. Dit schrijft de Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control en Prevention) te vergelijken met het Nederlandse RIVM. De onderzoekers benadrukken dat er geen causaal verband is aangetoond en dat er meer onderzoek nodig is.

Verder onderzoek

De auteurs van de studie, waaronder twee wetenschappers die voor de CDC werken, zagen een groot verschil toen ze vrouwen onderzochten die binnen 28 dagen na de prik een miskraam hadden gekregen, maar alleen als de vrouwen het jaar ervoor ook de griepprik hadden gehaald. Verder onderzoek zal nu plaatsvinden onder vrouwen die zwanger waren en een griepprik kregen in de jaren 2012 en 2013 evenals in de jaren 2014 en 2015. De resultaten hiervan worden eind 2018 of begin 2019 verwacht.

De onderzoekers vonden de nieuwe bevindingen echter zo belangrijk dat ze deze alvast naar buiten wilden brengen. De goed opgezette studie, die gepubliceerd is in het tijdschrift Vaccine, doet vragen rijzen die niet genegeerd mogen worden en verder onderzoek vereisen.

