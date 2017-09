Raad adviseert vaccinatie tegen rotavirus

Het betreft in ieder geval kinderen die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hebben of een aangeboren afwijking. Voor deze kinderen zijn de gevolgen van een rota-infectie het ernstigst. De raad is ook positief over algemene vaccinatie: die levert meer gezondheidswinst op maar is niet kosteneffectief bij de huidige vaccinprijzen. Dit schrijft de raad aan de minister van VWS.