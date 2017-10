Dit jaar meer mensen ziek door paddenstoelenvergiftiging

Dat zijn, met nog 3 maanden te gaan, al meer meldingen dan in heel 2016, toen er in totaal 132 meldingen binnenkwamen. Dit schrijft het AD. In de meeste gevallen gaat het bij de meldingen om kinderen.

Voor elke eetbare paddenstoel bestaat een giftige variant

Er zijn dit jaar meer paddenstoelen dan ooit, omdat we een natte zomer hadden een de herfst tot nu toe koud is. Dat trekt veel zwammenplukkers aan. Vooral mensen van buitenlandse komaf, zoals Polen en mensen uit azc's, plukken en eten graag paddenstoelen. Joke Bijl van Staatsbosbeheer: 'Die zijn gewend paddenstoelen te plukken en te eten.' Maar sommige paddenstoelen zijn giftig. Boswachter André Wels van Staatsbosbeheer waarschuwt in de krant: 'Voor elke eetbare paddenstoel bestaat een giftige variant die er bijna exact hetzelfde uitziet.' Wels werkt in het natuurgebied Holsterwold rond Zeewolde, waar het vol staat met paddenstoelen.