'Langdurige blootstelling aan licht in de nacht, leidt tot gewichtstoename'

Dit zegt onderzoeker dr. Rosa van den Berg van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in de Telegraaf. Volgens de internist-in-opleiding zijn nachtbrakers onnodig te zwaar, doordat zij de dag verlengen en de nacht verkorten. Volgens Van den Berg verstoren mensen die in de nacht uren achtereen tv of video te kijken, lekker lang in bed te lezen of met het licht aan te slapen hun biologische klok. Van den Berg in de krant: 'We doen tegenwoordig alsof het altijd dag is. Kijk maar eens naar foto’s uit de ruimte van Europa bij nacht, het is één grote zee van licht. '

'Bruine vet'

Volgens Rosa van den Berg is er een verband tussen de biologische klok en het zogeheten bruine vet 'dat slank maakt'. Dit bruine vet wordt minder actief bij langdurige blootstelling aan licht. Wetenschappers in de VS meldden al eerder datlangdurig lamp- of ledlicht gedurende de nacht mede oorzaak is van de wereldwijde toename van vetzucht en/of diabetes