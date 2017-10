'Kankercellen groeien door suiker'

'Voor een kankerpatiënt is een suikervrij of suikerarm dieet geen overbodige luxe'.

Dit zegt professor Johan Teevelein één van de onderzoekers verbonden aan de Katholieke Universiteit in Leuven in Het Nieuwsblad. Volgens hem en twee mede-wetenschappers laat suiker tumoren groeien en maakt het de kanker agressiever. Na negen jaar onderzoek laten de onderzoekers zien hoe kankercellen suiker versneld afbreken en hoe dat mechanisme er dan weer voor zorgt dat de kanker in stand wordt gehouden. Dit schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. Het Vlaams Instituut voor Biotechnoligie (VIB) zegt in de krant: 'Het is een belangrijke doorbraak in het kankeronderzoek'.

Kankercellen zetten suiker versneld om naar melkzuur

De Duitse biochemicus Otto Warburg ontdekte al lang geleden dat kankercellen versneld suiker omzetten in melkzuur. Ze verkiezen eigenlijk suiker te vergisten naar melkzuur bóven te verademen naar koolstofdioxide Gezonde cellen doen precies het tegenovergestelde. De wetenschappers wilden onderzoeken waardoor kankercellen dat doen. Professor Teevelein in de krant: 'In de gistcellen ontdekten we hoe bij die omzetting van suiker de molecule fructose 1,6-biofosfaat sterker in de cellen aangemaakt wordt. Die activeert dan weer een proteïne dat de cellen op hun beurt doet vermenigvuldigen. Dat mechanisme is daarna op de faculteit geneeskunde in menselijke kankercellen bevestigd.' Suiker laat kankercellen zich nog sneller vermenigvuldigen. Als de tumor groeit, wordt de kanker agressiever. Er komen dan meer kankercellen die nog meer suiker gaan omzetten.

Een suikervrij of suikerarm dieet kan helpen de kanker te overwinnen en de therapie effectiever te maken. Of suiker mede kanker veroorzaakt is daarmee nog niet gezegd. Daarvoor is verder onderzoek nodig.