Staatssecretaris wil sneller einde sjoemelsigaret

Aan de schadelijke stoffen die sigaretten bevatten zijn maximum eisen gesteld. Doordat fabrikanten gaatjes maken in de filters, krijgen rokers een veel grotere hoeveelheid van die stoffen binnen dan blijkt uit de huidige meetmethode. Dat komt omdat rokers die gaatjes met de mond en vingers dichtknijpen. Rokers krijgen in werkelijkheid dus meer teer, nicotine en koolmonoxide binnen.

Mensen moeten weten wat ze binnen krijgen

“Ik denk dat iedereen wel weet dat roken dodelijk is, maar mensen moeten in ieder geval ook weten wat ze echt binnen krijgen. Het lijkt er op dat de huidige gemeten waarden een flinke onderschatting zijn van wat mensen werkelijk binnen krijgen. Daar moeten we zo snel mogelijk van af, “ aldus Van Rijn. Van Rijn laat het RIVM onderzoek doen naar de werkelijke waarden. Deze gegevens komen vanaf begin volgend jaar op de website te staan zodra het beschikbaar is.

Sneller dan de evaluatie van de tabaksproductenrichtlijn

Zowel de meetmethode als de norm voor schadelijkheid zijn vastgelegd in Europese afspraken. Eerder had Nederland al aangegeven deze te willen aanpassen. Aangezien de evaluatie van de tabaksproductenrichtlijn zeker enkele jaren duurt, dringt Nederland er op aan het aanpassen van het meetsysteem versneld aan te pakken. Dat heeft de bewindspersoon de Eurocommissaris laten weten.

Publicatie werkelijke waarden

Begin volgend jaar volgt een publicatie van de werkelijke waarden per merk volgens een ander meetsysteem. Op verzoek van de staatssecretaris heeft het RIVM eerder dit jaar al een uitgebreide uitleg over de sjoemelsigaret op de site geplaatst.