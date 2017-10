Erasmus MC start nieuwe en snellere behandeling tegen borstkanker

Erasmus MC is als eerste in Europa gestart met het inwendig bestralen van borstkankerpatiënten door het plaatsen van 'zaadjes' in de borst. Patiënten hoeven nu niet meer wekenlang naar het ziekenhuis voor bestraling maar zijn in een keer klaar.

Canada

Professor Jean-Philippe Pignol van de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC Kanker Instituut introduceerde deze manier van bestralen jaren geleden al in Canada. 'Bij vrouwen die de diagnose borstkanker hebben gekregen, staat de wereld op z'n kop. Als ze dan, nadat de tumor operatief is weggehaald, ook nog eens vier weken lang iedere dag op en neer moet reizen voor bestraling, wordt hun leven totaal ontwricht. Met deze voor borstkankerpatiënten nieuwe behandeling, kan de patiënt de bestraling thuis ondergaan en doorgaan met haar leven.'

Ingreep

Bij de behandeling, 'Permanent Breast Seed Implants' (PBSI), worden met een holle naald zaadjes, kleine titanium capsules, in de borst geplaatst die van binnenuit voor bestraling zorgen. Voorafgaand hieraan worden met behulp van echobeelden en een CT scan nauwkeurig de locaties vastgelegd waar de bestraling moet plaatsvinden. De ingreep duurt ongeveer een uur. Daarna kan de patiënt direct weer naar huis.

Laag-risico radioactieve zaadjes

De behandeling is bij uitstek geschikt voor vrouwen van boven de 50 met een laag-risico tumor waarvan de lymfeklieren kankervrij zijn', vertelt Gerda Verduijn, die als radiotherapeut-oncoloog de behandeling uitvoert. 'Statistieken wijzen uit dat jongere borstkankerpatiënten vaak een agressievere vorm van borstkanker hebben en daarvoor is bestraling van de gehele borst nodig.'

Veilig

Follow-up onderzoek in Canada heeft aangetoond dat de kans dat de kanker binnen vijf jaar in dezelfde borst terugkeert rond de 1% ligt. Daarnaast brengt de straling bij deze techniek geen schade toe aan hart of longweefsel, wat wel kan gebeuren bij externe bestraling, én is er minder huidschade dan bij externe bestraling. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat de behandeling veilig is voor de partner van de behandelde patiënt. Deze wordt slechts aan een lage dosis blootgesteld die binnen de wettelijke normen blijft.

Vloeistof

In samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt de behandeling uitgevoerd in het kader van een onderzoek van arts-onderzoeker Gerson Struik. Hij wil de behandeling verbeteren door de huidschade die wordt veroorzaakt door de bestraling verder te verminderen.

Door een vloeistof in te spuiten tussen het te bestralen gebied en de huid, hoopt Struik de huidschade te beperken. Om een goed beeld te krijgen van de werking van de vloeistof, krijgt de helft van het aantal patiënten die met PBSI worden behandeld de vloeistof ingespoten, de ander helft niet.