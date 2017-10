Hiv-preventiepil PrEP gaat veel minder kosten

De hiv-preventiepil PrEP is vanaf aanstaande maandag in Nederland beschikbaar voor €99,50 per maand (bij dagelijks gebruik) bij Plusapotheken. De nieuwe prijs is een reductie van ruim 80% t.o.v. de huidige prijs van ruim €550 per maand.

Deal

Plusapotheken heeft een deal gemaakt met farmaceut Sandoz, die een generieke versie van PrEP verstrekt. Dit is mogelijk omdat het patent op PrEP van farmaceut Gilead deze zomer is vervallen. De bestandsdelen van beide middelen zijn exact hetzelfde en daarmee is de PrEP van €99,50 per maand net zo effectief.

Stap in goede richting

Tot nu is PrEP in Nederland officieel beschikbaar voor € 550 per maand, en wordt het niet door de overheid vergoed. Daarmee is het in de praktijk niet toegankelijk.

“Deze deal is goed nieuws voor de bestrijding van hiv in Nederland, omdat PrEP hiermee een stuk toegankelijker wordt. Tegelijkertijd vinden wij deze prijs nog steeds te hoog en is er geen vergoeding vanuit de overheid. Nederland blijft daarmee achter op landen als België, Frankrijk, de VS en Canada, waar PrEP wel vergoed wordt en het aantal hiv-infecties snel daalt,” aldus Louise van Deth, directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland

Den Haag

Praktijkresultaten van PrEP in steden als Londen en San Francisco zijn spectaculair; in Londen is het aantal hiv-infecties in 1 jaar gedaald met 18% en in San Francisco daalde het aantal infecties in 4 jaar tijd met wel 49%. Aidsfonds roept het nieuwe kabinet op om PrEP snel beschikbaar te maken. In Nederland kunnen naar schatting 5 hiv-infecties per week kunnen worden voorkomen en daarmee is er geen reden om nog langer te wachten.