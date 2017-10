Uroloog Michael van Balken van Rijnstate is 'beste opleider van 2017'

De Opleidingsprijs is een initiatief van De Jonge Specialisten, de beroepsvereniging door en voor assistenten in opleiding (aios). Michael van Balken is door zijn groep artsen in opleiding aangedragen voor de prijs van Opleider van het jaar 2017.

Naast Van Balken waren klinisch geneticus Eva Brilstra (UMC Utrecht), en orthopeed Gino Kerkhoffs (AMC) genomineerd. Van Balken kreeg de prijs vrijdag uitgereikt op het congres van 'Aios Upgrade' in Zwolle.