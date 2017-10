Proef met virtual reality voor ic-patiënt

Eerste proef 'succesvol'

De eerste proef lijkt succesvol. Internist in opleiding dr. Michel van Genderen: 'Door deze vorm van therapie verwachten wij een betere emotionele verwerking van de traumatische ervaringen tijdens een behandeling op de IC, leidend tot een sneller herstel en een betere kwaliteit van leven.' Dit project wordt regionaal ondersteund, onder andere door het Erasmus MC. De eerste resultaten worden halverwege 2018 verwacht. Stichting Coolsingel en Franciscus Gasthuis & Vlietland financieren het project.

90.000 ic-patiënten

In Nederland werden in 2016 circa 90.000 kritisch zieke volwassen patiënten opgenomen en behandeld op een IC afdeling. Na een behandeling op de IC houdt een groot deel van deze patiënten, tot jaren na ontslag, geestelijke klachten die passen bij een posttraumatische stressstoornis of een depressie. Deze klachten/complicaties zijn onderdeel van het Post Intensive Care syndroom en zijn geassocieerd met een verminderd herstel, leidend tot een verminderde kwaliteit van leven en soms zelfs verlies van werk en inkomen.

Hier bestaat nog geen goede behandeling voor. Dr. Michel van Genderen: 'Hoewel een behandeling op de IC veel impact heeft, is er nog te weinig aandacht voor de periode erna. Ik ben ervan overtuigd dat IC zorg niet stopt bij de muren van de IC, maar ook daarna moet worden gecontinueerd.'

Eerste Virtual Reality Exposure Therapy op Intensive Care

Door Virtual Reality in te zetten na een behandeling op de IC gaat het team, bestaande uit dokters van Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Erasmus MC, onderzoeken of dit kan bijdragen aan vermindering van de traumatische stressstoornis en een betere kwaliteit van leven in de periode na de opname.

De patiënten ervaren met de VR bril een virtuele opname op de IC van Franciscus Gasthuis & Vlietland, waar ze eerder zelf opgenomen waren. Tevens wordt hierin uitleg gegeven over de apparatuur, de geluiden en de behandeling maar ook over de verschillende processen op de IC. Door deze ‘meest traumatische’ ervaringen opnieuw weer te geven en uit te leggen is het een vorm van ‘Virtual Reality Exposure Therapy’.