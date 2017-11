Seniorenorganisatie wil griepprik voor alle zorgverleners

Daarnaast vragen zij ziekenhuisbesturen om een actief beleid te voeren om griepvaccinatie van alle zorgmedewerkers in het ziekenhuis te stimuleren.

Grote verschillen

Uit recent onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat de verschillen tussen ziekenhuisafdelingen groot zijn. Een actief beleid wordt doorgaans gevoerd op de afdelingen heelkunde, orthopedie en interne geneeskunde. De afdelingen cardiologie, longziekten en de dagopname zijn iets minder actief; de afdeling klinische geriatrie en de afdeling acute zorg bungelen met een score van 30 % onderaan.



Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Het is wenselijk dat iedereen in de gezondheidszorg zich jaarlijks laat inenten tegen griep. Helaas zijn er in de gezondheidszorg veel personen die dat niet doen. Met alle risico’s voor met name de oudere ziekenhuispatiënt.”

Vaccineren roept altijd veel emoties op. Huisarts en vaccinatiedeskundige Ted van Essen is echter van mening dat inenten tegen de griep onderdeel is van goed professioneel handelen.

Veilig en seniorvriendelijk ziekenhuis

Ouderen willen een veilig en seniorvriendelijk ziekenhuis. Daarom heeft KBO-PCOB het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis in het leven geroepen. Vanuit ouderenperspectief zijn veertien kwaliteitsaspecten opgesteld waaraan ziekenhuizen elke twee jaar getoetst worden. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard om kwaliteitsverbetering te stimuleren.