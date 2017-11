Geprikkelde mensen eerder afgeleid door negatieve informatie

Als mensen in een prikkelbare stemming zijn doordat ze last hebben van emotionele problemen in het dagelijks leven, zijn ze sneller afgeleid door negatieve informatie uit hun omgeving. Dit blijkt uit een live-onderzoek dat hersenonderzoeker dr. Marie-José van Tol deed tijdens de publieksdag van de Hersenstichting.

Tijdens deze Hersenstichting-publieksdag op 12 oktober jl. onderzochten enkele wetenschappers van de UMCG-Depressiestudie de vraag 'hoe prikkelbaar bent u?'. Zij gingen hierbij na of mensen sneller zijn afgeleid door negatieve informatie uit hun omgeving als ze in een prikkelbare stemming zijn. Maar liefst honderd mensen werden in een paar uur tijd onderzocht in het gelegenheidslaboratorium in congrescentrum de Doelen in Rotterdam, waar de publieksdag plaatsvond.

Volgens hoofdonderzoeker dr. Marie-José van Tol werd uit het onderzoek duidelijk dat als je een prikkelbare stemming hebt, je meer afgeleid bent door niet-relevante negatieve informatie. Van Tol: "Dat is zelfs zo als je deze negatieve informatie niet bewust waarneemt. Dit geeft aan dat negatieve informatie meer aandacht krijgt". Maar deze samenhang werd niet bij iedereen gezien. "We zagen het verband tussen een prikkelbare stemming en afleiding door negatieve informatie alleen bij mensen die ook last hadden van emotionele problemen in het dagelijks leven", geeft Van Tol aan.

Van Tol doet met haar team in het UMCG onderzoek naar de vraag waarom mensen vaker depressief worden en wat er voor nodig is om dat te voorkomen. Dit onderzoek wordt gesteund door de Hersenstichting. De resultaten van het publieksonderzoek lijken ook aan te sluiten bij wat gezien wordt bij mensen die vaker depressief zijn geweest. Van Tol: "Deze verhoogde gevoeligheid voor negatieve omgevingservaring kan verklaren waarom mensen met emotionele problemen zich sneller en ook langer negatief voelen. Omdat zij meer negatiefs waarnemen, kan dit hun stemming negatief kleuren, waardoor ze nog meer negatiefs zien. Het is daarmee een onderdeel van de negatieve spiraal."